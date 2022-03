Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece perchezitii au loc, luni dimineata, in Dolj si in Bucuresti, intr-un dosar privind obtinerea de certificate false de vaccinare. 45 de persoane, printre care și cetațeni straini, care ar fi fost inregistrate in mod fictiv in Registrul Electronic Național al Vaccinarilor. Potrivit Poliției…

- Traficul este blocat, pe DN1, in zona localitatii Azuga, dupa un accident rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Potrivit ISU Prahova, in accident sunt implicate doua autoturisme, cu cinci ocupanti, dintre care unul minor. R. Dan The post Grav accident pe DN1. Trafic blocat pe Valea…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe un drum de la marginea municipiului la Ploiesti, intr-o intersectie la intrarea pe Drumul National 1. Autovehiculul a ramas pe o parte, din cisterna scurgandu-se combustibil. Accidentul a avut loc la periferia municipiului Ploiesti,…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A3 București-Ploiești, in dreptul localitații Voluntari, din cauza unui accident. Doua persoane sunt ranite, iar echipele de intervenție au solicitat elicopterul SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe sensul catre Ploiești al Autostrazii…

- Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala continua sa creasca și a trecut joi de 3,6 la mie, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Joi, rata de infectare in București a ajuns la 3,63, fața de 3,32 cu o zi in urma. Este a cincisprezecea zi consecutiva de creștere in Capitala, dupa…

- Un biciclist curier și un șofer s-au incaierat in traficul din București. Biciclistul s-a urcat pe capota mașinii, iar șoferul nervos a decis sa il duca așa pana la cea mai apropiata secție de poliție. Ambii participanți la trafic au ajuns la poliție pentru audieri. Incidentul in trafic a avut loc pe…

- Un criminal periculos a fost prins, miercuri, de polițiștii din București. Barbatul, cetațean francez, in varsta de 35 de ani, era urmarit internațional la solicitarea autoritaților spaniole, pentru infracțiunea de omor, potrivit Antena3. Polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmariri…

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier care s-a produs in Braila, fiind implicate trei autoturisme. Trei dintre victime sunt incarcerate, una fiind inconstienta. Traficul pe DN 2B este blocat. Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila,…