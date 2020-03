Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs in aceasta seara, pe trecerea pentru pietoni de la Kaufland. Conform Poliției, pietonul in varsta de 69 de ani a fost lovit de o șoferița de 35 de ani din Turda, care era sub... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident cu implicarea unui automobil si a unui biciclist la intersectia bulevardului Dacia cu Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei.La fata locului a intervenit ambulanta. Din imagini se observa ca biciclistul sta intins pe sosea, cel mai probabil a fost lovit.

- Un sofer a ajuns la spital, in urma unui accident grav, care s-a produs noaptea trecuta, pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei.Ofiterul de presa al Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru PUBLIKA.

- Un accident rutier in care au fost implicate sase autovehicule a avut loc duminica pe DN 11, pe raza localitatii Chichis, incidentul soldandu-se cu ranirea unei persoane, informeaza Inspectoratul Judetean de...

- In UE s-au inmatriculat 15,3 milioane de mașini noi anul trecut, cu 200.000 peste 2018, iar Dacia a avut cel mai bun an de pana acum, cu 572.000 de unitați. Piața a scazut in doar opt țari UE, iar Germania a ramas, la mare distanța, piața numarul 1. Polonia este cea mai mare piața din regiune, cu 555.000…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineata, in judetul Constanta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat, unsprezece persoane fiind ranite. Doi dintre pasageri sunt prinsi sub autovehicul, iar la fata locului intervin mai multe echipaje de pompieri si personal medical.Potrivit reprezentantilor…

- Duminica dimineata, la ora 08.45 politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit pentru solutionarea unui accident de circulatie produs pe raza municipiului. Un baimarean de 30 de ani, care conducea un autoturism pe strada Vasile Lucaciu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a patruns pe contrasens…

- Patru autoturisme s au tamponat, pe DN 7, judetul Valcea. Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 181 400 de metri, in zona localitatii…