- Doua persoane au murit și una a fost ranita grav, joi, in urma unui accident care a avut loc pe DN 22 Constanța - Tulcea, in zona localitații Sibioara, județul Constanța.Impactul s-a produs intre un camion și un autoturism. CITESTE SI BREAKING NEWS Banca Centrala Europeana majoreaza dobanda de…

- ”Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km 517, in dreptul localitatii Ortisoara, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 30…

- Un accident grav s-a produs in Suceava! Un barbat a murit, joi, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Tragedia a avut loc pe DN2E, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a-i salva viața șoferului din autoturism.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata in sensul giratoriu de langa Metro, coliziune intre un autoturism si un autobuz in care se aflau 50 de persoane. Din datele transmise de apelant nu sunt persoane ranite grav. La fata locului intervin doua echipaje de pompieri si un echipaj de prim ajutor…

- Accident grav pe DN 7. Patru persoane au murit pe loc, printre care se afla și un copil. Un microbuz, un camion și o mașina s-au ciocnit. foto Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 7, la Bujoreni, in judetul Valcea. Patru persoane, dintre care un minor, si-au pierdut viata dupa ce masina in care…

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intr-un accident rutier petrecut in aceasta dupa-amiaza pe Drumul European 87, intre satele Mineri si Somova din judetul Tulcea. Tanarul se afla intr-o masina alaturi de o fata, in varsta de 18 ani, atunci cand masina acestora…

- Astazi, in jurul orei 17:00, Poliția orașului Babeni a fost sesizata cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca, o ambulanța pentru transport persoane, in timp ce transporta trei pacienți,…