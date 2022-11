Accident grav într-o localitate din Bistrița. Un tânăr și-a pierdut viața Un tanar de doar 19 ani a intrat in coliziune cu un stalp de beton in localitatea Jelna, Bistrița. In urma accidentului, un tanar de 16 ani care se afla in autoturism a decedat. Conducatorul auto și un alt pasager au fost raniți și transportați la spital. Rezultatul in cazul testarii cu aparatul etilotest a conducatorului auto a fost negativ. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii cauzei și imprejurarilor in care a avut loc evenimentul. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului Bistrița cu o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

