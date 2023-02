Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost implicate, vineri seara, intr-un accident rutier produs in judetul Arad, intre localitatile Nadab si Simand. Patru dintre acestea au fost ranite, dintre care una este in stare de inconstienta. Accidentul a avut loc dupa ce o masina a lovit in plin o caruta. In acceidentul care…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp intre un autoturism și un atelaj hipo, intre localitațile Nadab și Șimand. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș cu o autospeciala de intervenție cu modul pentru descarcerare și doua echipaje SMURD, dintre care…

- Grav accident de circulatie in localitatea Turnu, din judetul Arad. Un sofer a intrat cu masina intr-un alt autoturism iar in urma impactului doua persoane au fost ranite. Azi dupa pranz, in jurul orei 12.23, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre un eveniment rutier. Un barbat in varsta…

- O femeie a fost ranita usor dupa ce masina pe care o conducea a fost acrosata de un alt autoturism in municipiul Arad. Victima a fost transportata la spital pentru a primi ingrijiri daca e cazul. Accidentul de azi a fost raportat in jurul orei 16. Din primele cercetari ale politistilor rutieri a reieșit…

- Accident de circulatie intre un autotren si o autoutilitara, pe DN7, pe raza orașului Lipova, din judetul Arad. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- Un scurt-circuit electric a provocat un incendiu intr-o casa din Șepreuș. Din fericire, intervenția prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se extinda, fiind afectata doar o camere cu bunurile aflate in ea. „In aceasta noapte, (21.01.2023) in jurul orei 02:45, pompierii militari ai Detașamentului…

- Ieri seara, pompierii militari din Ineu au intervenit petru stingerea unui incendiu la o casa din Zarand, judetul Arad. Acoperisul casei si camera tehnica, cu bunurile dinauntru ei au ars, salvatorii reusind sa localizeze focarul in limitele gasite. Proprietarul a suferit un atac de panica. In jurul…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…