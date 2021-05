Accident grav în Tulcea. O tânăr de 19 ani a murit, iar alte patru persoane au fost rănite O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in care se aflau cinci persoane, a lovit […] The post Accident grav in Tulcea. O tanar de 19 ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

