- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in ziua de Craciun, la ora 12:40, pentru asigurarea masurilor PSI și descarcerare la un accident rutier intre doua autoturisme. Accidentul s-a produs inntre localitațile Remetea Mare si Bucovaț. In accident au fost implicate 10 persoane dintre care 6 adulți și…

