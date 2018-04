Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Focșani intervine in com. Golești cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu apa și spuma la un accident rutier in urma caruia s-au inregistrat trei victime neincarcerate. Doua victime prezinta leziuni minore iar cea de-a treia…

- Zeci de persoane au fost ranite vineri dimineata in urma coliziunii a doua trenuri in gara centrala din orasul Salzburg, situat in vestul Austriei, a relatat presa locala, citata de dpa. Cele doua trenuri s-au lovit cu putin timp inainte de ora locala 05:00 (03:00 GMT), a anuntat site-ul de stiri Salzburg24.

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in aceasta dupa-amiaza (sambata) pe strada Magura din Focșani. Potrivit informațiilor, la fața locului a ajuns atat o ambulanța SMURD, cat și una SAJ. Persoanele ranite erau conștiente și cooperante, fiind transportate…

- Traficul rutier este blocat, joi dupa amiaza, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste in zona Ghergani, iar circulatia este deviata, dupa ce un TIR a intrat in coliziune cu un autoturism, informeaza IPJ Dambovita. ''Traficul rutier este deviat pe Slobozia Moara si Lunguletu'', precizeaza Inspectoratul…

- Un autobuz a intrat în coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, în conditiile în care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultând o victima încarcerata, informeaza

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, in accident au fost implicate un autoturism, condus de o femeie de 27 de ani, si un microbuz, in care se aflau patru persoane, respectiv soferul si trei pasageri."Pe fondul vitezei neadaptate de catre soferul autoturismului, care…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

