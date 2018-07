Stiri pe aceeasi tema

- Șoseaua Berceni, inundata dupa o ploaie de 30 de minute. In zona se efectueaza lucrari pentru largirea șoselei, motiv pentru care, din cauza bordurilor, apa acumulata nu a avut unde sa se scurga. Astfel ca, in trafic s-a creat un adevarat haos. In zona Aparatorii Patriei se circula cu dificultate din…

- Drumul Judetean 105D a fost inchis circulatiei duminica intre localitatile Sasaus si Nou Roman din cauza inundatiilor, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)...

- Drumul Judetean 106 E Jina - Dobra a fost redeschis circulatiei marti, a anuntat seful Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, comisarul sef Tiberiu Ivancea.Soseaua Jina - Dobra, care parcurge judetele Sibiu, Alba si Hunedoara, a fost inchisa din cauza ploilor si a riscului de…

- Traficul rutier este inchis, marti dimineata, pe doua drumuri judetene, afectate de inundatiile de luni, fiind vorba de drumul dintre Boian si Blajel si cel care leaga Jina (judetul Sibiu) de Dobra (judetul Hunedoara), a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu,…

- Ambulantele SMURD au transportat la spitalul din Medias trei femei si un barbat, raniti in accidentul care a avut loc duminica, pe DN14, la iesirea din Copsa Mica, unde traficul este blocat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Una…

- Viceprimarul municipiului Urziceni, Liviu Cazan, a fost retinut, luni seara, pentru 24 de ore, alaturi de alte patru persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Potrivit unor surse judiciare, cercetarile…