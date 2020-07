Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a ajuns la spital, dupa ce automobilul cu care se deplasa s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:20, in raionul Rișcani. Potrivit datelor preliminare, este voorba despre un barbat in varsta de 45 de ani, originar din orașul Drochia. Acesta…

- Un barbat de 45 de ani a fost transportat la spital cu multiple traumatisme, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit puternic un copac de pe acostament. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, pe traseul M5, in direcția orașul Rișcani spre municipiul Balți.

- Un tanar din Criuleni a decedat dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs dupa ora 00:00, la intrarea in satul Ișnovaț, raionul Criuleni.

- Un tanar de 27 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de o mașina a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 00:20, in satul Purcari, raionul Ștefan Voda.

- Un barbat de 38 de ani a decedat in drum spre spitalul din Balți dupa ce a mașina pe care o conducea s-a izbit intr-un copac, iar ulterior s-a rasturnat. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 06:00, pe traseul național R6 km132+200m.

- Accident fatal in municipiul Balți. Un barbat a murit in drum spre spital, dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea, s-a izbit violent intr-un copac, dupa care s-a rasturnat.Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 06:00.

- Accident terifiant in satul Corten, raionul Taraclia. Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un copac.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, la iesirea din localitate, dupa ce victima a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat de pe traseu.