- ACCIDENT RUTIER GRAV in Alba Iulia: Barbat de 75 de ani, ACROȘAT in parcarea unui supermarket ACCIDENT RUTIER GRAV in Alba Iulia: Barbat de 75 de ani, ACROȘAT in parcarea unui supermarket Un accident rutier grav a avut loc joi, 20 ianuarie, in jurul orei 11:00, in zona Bazinului Olimpic din Municipiul…

- Un barbat de aproximativ 75 de ani a fost acroșat, joi, in jurul orei 11.45, de un autoturism, in parcarea unui supermarket de pe B-dul Republicii din Alba Iulia (in zona Bazinului Olimpic). Este posibil ca victima sa fie ranita grav. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, anunța IPJ. Post-ul…

- O autospeciala pentru stins incendii a intervenit vineri dimineața la ieșire din Gherla, pe strada Clujului, in zona localitații Baița. Aici a asigurat masurile de prevenire a incendiilor in urma scaparilor de gaze inregistrate dupa ce un branșament al instalației de gaze a fost distrus de un autoturism…

- Cei 2 polițiști au scapat teferi dupa ce un tanar vitezoman a intrat in autospeciala poliției. Conform mesager24.ro care a relatat de la fața locului, tanarul mergea cu peste 180 km/h cand a intrat in coliziune cu mașina in care se aflau cei doi polițiști. Aceștia au fost raniți, dar nu s-a impus transportul…

- Fata de 14 ani cu dosar penal, dupa ce a provocat accident rutier la Alba Iulia. A condus o mașina și a lovit alt autoturism O minora de 14 ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru un accident produs in noaptea de Revelion. Aceasta a urcat la volanul unui autoturism și a lovit cu acesta alta…

- Evenimentul rutier a avut loc pe strada Calea Galati din centrul Brailei, in seara de Ajun. Un barbat a cazut pe carosabil, iar in acel moment a fost acrosat de o masina. A fost transportat imediat la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viata.

- Un accidnet rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in Pitești, cartier Craiovei. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 70 de ani care traversa neregulamentar a fost lovit fin plin de o mașina. Din fericire, victima este conștienta și a fost transportata la spital. La fața locului au…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un biciclist de 74 de ani, LOVIT de o mașina, la intersecția strazilor Calea Moților cu Bulevardul Horea Un accident rutier s-a petrecut in municipiul Alba Iulia astazi, 29 octombrie, in jurul orei 16:30, la intersecția strazilor Calea Moților cu Bulevardul Horea. Potrivit…