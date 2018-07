Accident grav în Olt. Şase persoane au fost rănite Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni dimineata, la un accident rutier petrecut la iesirea din orasul Bals spre Craiova in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase persoane. La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, un echipaj SMURD si mai multe echipaje de la Serviciul de Ambulanta. Cei sase barbati aflati in cele doua autoturisme, cu varste cuprinse intre 26 si 42 de ani, prezentand diverse traumatisme, au fost transportati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, mai multe echipaje au intervenit, vineri, la un accident rutier in orasul Predeal. Trei autoturisme s-au ciocnit pe fondul unei depasiri neregulamentare, sapte persoane fiind ranite. "Sunt sapte victime,…

- Doua femei si un barbat au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate patru mașini s-a petrecut, luni dupa-amiaza, intre Eforie Nord și Eforie Sud. In urma impactului dintre autovehicule, trei persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona este blocat. La fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipele de interventie au fost solicitate sa intervina, marti dupa-amiaza, la un accident rutier petrecut in localitatea Redea dupa ce o masina in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un stalp, doua victime fiind incarcerate.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, la un accident rutier petrecut in comuna Rotunda, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. La locul indicat s-au deplasat in cel mai scurt timp o…

- Trei persoane sunt ranite, luni, dupa o coliziune intre doua autoturisme, pe DN1, pe raza localitații Beldiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine la un accident rutier cu trei victime, pe raza localitații Beldiu. Din primele date, doua autoturisme…