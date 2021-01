Stiri pe aceeasi tema

- Zi insangerata in Maramureș. Inca o persoana a murit in urma unui accident ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi in jurul orei 14:00, un barbat domiciliat in comuna Cernești a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca o persoana…

- Accident teribil in raionul Donduseni. Un tanar de 28 de ani a murit, iar altul de 21 de ani a ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac. Incidentul a avut loc dimineața, pe șoseaua Donduseni-Edinet.

- O persoana a decedat, iar alta se afla se afla in stare grava la spital, dupa producerea unui accident rutier in apropiere de Comrat.Totul s-ar fi intamplat dupa ce șoferul de 26 de ani a unui Mercedes ieșit pe contrasens, a pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac.

- BULETIN INFORMATIV Persoana ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Domnești Pompierii militari au fost alertați astazi, 04 noiembrie, in jurul orei 09:40, despre un accident rutier produs in localitatea Domnești, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului dintre…

- Accident de circulație, luni dimineața, in localitatea timișeana Jabar. O femeie gravida a fost ranita dupa ce un șofer nu a acordat prioritate. La accident a fost solicitat sa intervina și elicopterul SMURD.

- O persoana a murit iar cinci au fost ranite, miercuri seara, in comuna Izlaz, pe DN 54, dupa ce un autoturism a intrat intr-o caruta.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, un adult si un copil au fost transportati la spital, constienti si cooperanti, iar trei persoane…

- Un accident cumplit a avut loc luni seara, 26 octombrie, pe DE 58 - DN 24, intre Roșiești și Costești, in județul Vaslui. In urma tragediei un barbat și o fetița de patru ani au murit pe loc, iar alte patru persoane, printre care și un bebeluș, au ajuns la spital.