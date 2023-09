Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Telești, județul Gorj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, dintre care o persoana a decedat, iar celelalte 2 urmeaza a fi transportate…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 67, in localitatea Telești, județul Gorj, conform news.ro.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Telești, județul Gorj, s-a produs un accident…

- Un accident grav s-a petrecut, marți dimineața, pe DN 13A, in localitatea mureșeana Chibed, unde un autocamion Sursa articolului: Accident grav in Mureș, in urma unei coliziuni intre un autocamion și un microbuz de pasageri! O persoana a murit, iar alte 12 sunt ranite Credit autor: Realitatea de Mures.…

- O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, intr-un accident rutier produs sambata pe Drumul Județean 546, in comuna Marunței, din județul Olt.In accident au fost implicate doua autovehicule și un pieton, respectiv un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din orașul Balș, județul…

- Grav accident in Arad, in jurul orei 04:10, pe DJ 792, dinspre Seleuș spre Ineu. O persoana in varsta de 38 de ani a murit, și alte doua, in varsta de 23, respectiv 30 de ani, au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe șosea, a ajuns in șanț și apoi a lovit un copac.

- Scene șocante in aceasta dimineața pe DN 6, in zona localitații Zanoaga, județul Dolj. O persoana a murit și alte patru au fost grav ranite dupa ce o mașina, un camion și o autoutilitara au intrat in coliziune.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN2, in localitatea ialomiteana Ciocarlia. Potrivit ISU Ialomita, in accident au fost implicate doua autoturisme. „In urma evenimentului rutier au rezultat patru victime, dintre care…

- Un barbat de 33 de ani din județul Tulcea a murit duminica seara, in zona localitații Filiași din județul Dolj. Barbatul mergea pe calea ferata in momentul in care au fost lovit de un tren.