Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, sambata seara, in localitatea timișeana Dudeștii Noi. Doua persoane, printre care un copil de un an, au ajuns la spital dupa ce o mașina a fost lovita de tren. Una dintre victime a ramas blocata in mașina distrusa.

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, produs in urma cu putin timp, pe raza localitatii Scanteia, judetul Iasi. Din primele informatii, un autoturism s-ar fi lovit frontal de un autotren, cei trei pasageri din masina pierzandu-si viata. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare.…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost prinse sub un microbuz in Pasul Mestecaniș, in județul Suceava. Microbuzul tracta o platforma și a derapat pe șoseaua umeda.Accident teribil miercuri de dimineața, in Suceava, unde un microbuz in care erau 8 oameni s-a rasturnat și doi dintre pasageri au murit…

- O mașina in care se aflau patru persoane a fost zdrobita de un tren joi seara, in orașul aradean Ineu, la ieșirea inspre localitatea Șicula. Trei dintre cei implicați, intre care doi raniți, au ieșit singuri din mașina, insa șoferița in varsta de 21 de ani a ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat…

- Un accident teribil a avut loc in urma cu cateva ore, in județul Iași, pe DN 28, in dreptul localitatii Strunga. Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce unul dintre șoferii implicați in accident ar fi facut o depașire neregulamentara, moment in care doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Ce au transmis…

- Pompierii militari intervin cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante SAJ la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, unde un tren...

- Accident infiorator intre un camion si o masina. Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite.foto Scene de cosmar au fost surprinse in urma unui accident produs in localitatea Muntenii de sus din Vaslui. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o promotie…

- Doua persoane au decedat si 10 sunt ranite dupa ce o mașina a intrat in multime in Trier, un oras din vestul Germaniei. "Soferul a fost retinut", a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram...