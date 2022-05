Accident grav, în Dorobanți. Trafic blocat La aceasta ora, traficul este blocat in zona pieței din cartierul Dorobanți, din cauza unui accident rutier soldat cu o victima. Se pare ca un pieton a fost lovit de o mașina, victima fiind in stare grava. Potrivit Șansa News, pietonul ar fi incercat sa traverseze neregulamentar, la distanța destul de mare de trecerea de … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

