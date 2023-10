Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat.„Intervenție in cazul unui eveniment rutier in comuna Valea Lunga, satul Feteni. Detașamentul Gaești…

