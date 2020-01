Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta SMURD, in care se aflau un copil si mama lui si care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, s-a ciocnit, luni seara, cu un autoturism, pe Soseaua Kiseleff din Capitala, iar in urma impactului autospeciala s-a rasturnat.

- Un copil de 10 ani din Bucuresti a suferit joi un grav accident pe partia de schi din Sinaia, fiind transportat de urgenta cu un elicopter SMURD la un spital in Capitala. Daniel Banu, sef-serviciu la Salvamont...

- Accident grav pe strada Uzinelor din sectorul Ciocana al Capitalei. O ambulanța s-a rasturnat dupa ce s-a izbit violent cu o mașina.Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook de catre un martor ocular. "Uzinelor (Keramin) la ieșirea spre Varnița (la moara) accident grav.