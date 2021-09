Accident grav în București. Patru persoane au ajuns la spital Un accident in care au fost implicate 7 mașini a avut loc in București. Traficul a fost blocat timp de 2 ore pe Bulevardul Uverturii. Martorii spun ca doua vehicule s-au ciocnit. Autovehiculele au ricoșat in urma impactului și au lovit alte 5 autoturisme, parcate pe marginea strazii. Doi șoferi și doi pasageri au fost raniți și duși la spital, conform Digi24. The post Accident grav in București. Patru persoane au ajuns la spital appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

