Accident grav in Peru: cel puțin 16 morți dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie

Cel putin 16 persoane au murit in Peru dupa autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si a cazut intr-o prapastie de 200 de metri.

Un nou atentat terorist sangeros a avut loc in urma cu putin timp. Cel putin 90 de morti și peste 140 de persoane au fost ranite.

Update 23.30 O alta explozie s-a auzit in Kabul Aproximativ 100.000 de oameni au fost…

Accident grav pe D.N. 18 in Moisei. O tanara de 21 de ani din localitate rupta de beata a facut prapad pe sosea

Moisei – la ora 01.10, polițiștii au intervenit la un accidet de circulație produs pe D.N.18 in localitatea…

Accident grav in Vișeu de Sus pe DN18. O persoana ranita in urma impactului

Aseara, 11 august, la ora 20.50, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.18, strada Randunelelor.

Tragedie imensa. Doi copii de doi ani au murit, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc.

Tragedie pentru o familie din Ploiesti. Doi gemeni, baiat și fata, de doi ani, au murit in miercuri seara, dupa ce au…

Accident cumplit cu doi morti. Un copil de 10 ani este ranit grav

Doua persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita.

Accident cumplit in urma cu puțin timp in Borșa. Trei persoane ranite in urma impactului

Accident rutier grav in urma cu puțin timp in localitatea Borșa pe strada Cercanel.

Aproape 40 de persoane si-au pierdut viata in sud-estul Boliviei, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie, au anuntat luni autoritatile locale. Accident cumplit in Bolivia. Potrivit oficialilor bolivieni, este vorba de cea mai mare tragedie rutiera de la inceputul anului in aceasta tara, relateaza…