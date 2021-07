Accident foarte grav între un microbuz și un TIR: 5 oameni au murit, iar 3 au ajuns la spital în comă Un grav accident de circulație, in care au fost implicate un microbuz și un TIR, a avut loc in noaptea de duminica spre luni in județul Teleorman. Cinci persoane au murit, iar alte trei au fost transportate la spital. Potrivit ISU Teleorman, pompierii au fost sesizați la ora 1.52, la 112, cu privire la producerea unui grav accident rutier pe raza localitații Draganești Vlașca, informeaza Mediafax. In accident au fost implicate un microbuz in care se aflau opt persoane și un TIR ce transporta produse electrocasnice. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, a fost activat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Un echipaj SMURD si unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs intre localitatile Bogata de Sus si Bogata de Jos. Solicitarea pentru interventia salvatorilor a fost inregistrata in jurul orei 14,40, prin care se anunta faptul ca o persoana necesita asistenta medicala de urgenta…

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- Un accident in care au fost implicate un microbuz, in care se aflau 11 persoane, și doua autoturisme a avut loc miercuri pe DN 61, in județul Giurgiu. Cinci persoane au fost ranite. Potrivit ISU Giurgiu,...

- Doisprezece adulti si un copil au ajuns la spital sambata, dupa un accident in care au fost implicate un microbuz si un autocamion, pe raza localitatii Vanatori, din judetui Iasi, fiind activat Planul rosu de interventie.

- Doi oameni au pierit in urma unui accident grav in care a fost implicat un microbuz destinat transportului de persoane. Totul s-a intamplat marți, in județul Neamț. Mai exact pe DN 15 Piatra Neamț – Bicaz, pe raza localitații Tarcau, din cate au anunțat oficialii Centrului Infotrafic al Poliției Romane.…

- Șase persoane au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Cornu Luncii. In accident au fost implicate doua mașini. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambula te SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.…

- Eveniment Accident rutier pe E70, la Draganești Vlașca aprilie 12, 2021 12:51 Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, luni, pe E70, la Draganești Vlașca. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, iar trei persoane…