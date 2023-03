Accident feroviar la Dridu Un accident feroviar s-a produs luni, 13 martie 2023, la trecerea de cale ferata din zona localitații Dridu. Responsabil de producerea accidentului a fost șoferul unui automobil, barbatul ramanand fara permis. Circulația trenurilor, suspendata Din informațiile oferite de Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, șoferul unui automobil a traversat calea ferata fara sa se opreasca regulamentar și sa se asigure. Acesta a fost lovit in plin de trenul personal care face legatura intre municipiile Urziceni și Ploiești. In urma accidentului, a rezultat ranirea ușoara a conducatorului... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

