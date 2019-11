Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Una dintre cele patru persoane implicate in accidentul care a avut loc duminica seara, pe raza localitatii Sandra, a decedat, intre raniti aflandu-se si doi minori care au fost transportati la spital, a informat IPJ Timis."Soferul unui autoturism care se deplasa dintre Timisoara spre Cenad,…

- Un tanar care a implinit nu de mult varsta majoratului a ajuns la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier. Victima conducea o motocicleta in Timișoara, atunci cand un autoturism a intrat din plin in el, aruncandu-l cațiva metri buni pe asfalt. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor…

- Accident grav, in aceasta dimineața, pe DN 69, care leaga Aradul de Timișoara. Un șofer de 24 ani, din județul Ialomița, nu a pastrat distanța de siguranța fața de un autobuz aflat in fața sa și condus de un barbat de 50 de ani, din Vinga. Mașina a intrat in coliziune cu autobuzul, iar șoferul […] Articolul…

- Un barbat de 75 de ani este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier la Cugir, in timp ce conducea sub influența alcoolului. A lovit alta mașina, parcata pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22.12, pe strada I.L. Caragiale din Cugir, fiind soldat cu pagube materiale.…

- UPDATE – Soferul microbuzului de transport persoane care s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN24, dupa ce a fost lovit de un autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Miercuri seara, pe DN 24, la km 2+800, un microbuz de transport…

- Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa prin loc nepermis. Soferul era baut.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 19.00, in localitatea Sacele, un barbat de 45 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice 1,12 mg l alcool pur in aerul expirat , a condus un autoturism…

