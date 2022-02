Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu 24 de tone de azotat s-a rasturnat vineri pe drumul national DN 2A, la iesirea din orasul Tandarei spre Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita a precizat ca nu exista pericolul producerii unei explozii.

- Panica la ieșire din Țandarei, unde un TIR incarcat cu azotat de amoniu s-a rasturnat pe șosea. Clipe de panica pe DN 2A, la ieșire din orașul Țandarei spre Constanța, dupa ce un TIR incarcat cu 24 de tone de azotat de amoniu s-a rasturnat pe carosabil, in urma unui accident in care a fost implicata…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita precizeaza ca nu exista pericolul producerii unei explozii in zona unde, vineri, s-a rasturnat un TIR incarcat cu 24 de tone de azotat, respectiv DN 2A la iesire din orasul Tandarei spre Constanta, potrivit Agerpres. "La fata locului…

- Un camion incarcat cu 24 de tone de saci azotat, s-a rasturnat, vineri, in judetul Ialomita. Doua persoane au fost ranite. Traficul pe DN 2 A, la iesire din Tandarei este complet blocat, anunța news.ro. UPDATE: ”Dispeceratul inspectoratului a fost sesizat, prin apel la 112, de producerea unui…

- Un camion incarcat cu 24 de tone de saci azotat, s-a rasturnat, vineri, in judetul Ialomita, iar soferul a fost ranit. Traficul pe DN 2 A, la iesire din Tandarei este complet blocat, potrivit Agerpres. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A…

- Traficul a fost oprit pe DN 61 Ghimpați-Gaești, in comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu. Un autocamion incarcat cu azotat de amoniu a luat foc in deplasare, șoferul reușind sa se autoevacueze. UPDATE: Poliția Giurgiu, despre accidentul in care a luat foc un camion: nu a existat pericol de explozie!…

- Aproximativ 6.500 de persoane au fost rugate sa-și evacueze casele din Winston-Salem, Carolina de Nord, din cauza unui incendiu la o fabrica de ingrașaminte chimice care depoziteaza peste 300 de tone de azotat de amoniu potențial exploziv, au declarat marți oficialii orașului.Incendiul de la uzina de…

- FOTO: ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Camion incarcat cu nisip, rasturnat pe carosabil. Trafic deviat Un accident rutier grav s-a petrecut joi dupa-amiaza pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Miercurea Sibiului. Un camion s-a rasturnat pe carosabil dupa ce a lovit parapetele. Traficul…