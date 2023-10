Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Cornel Petreanu, unul dintre cei doi medici de la Institutul „Marius Nasta” din București anchetati intr-un dosar de luare de mita, a murit duminica, 8 octombrie, dupa ce a intrat cu mașina in structura pasajului caii ferate la Otopeni, relateaza News.ro, citand surse judiciare. Informația…

