- Un accident rutier produs vineri dupa-amiaza in localitatea Ilieni, județul Mureș, a provocat moartea unei persoane și ranirea ușoara a altor trei, conform Mediafax.In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. In urma impactului, o persoana a fost gasita incarcerata…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Doua persoane au murit si o fata de 15 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, joi dupa-amiaza, in judetul Constanta, fiind implicate o masina si un autotren. Traficul este oprit pe DN 22, pe sensul spre Tulcea.

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, marți dimineața, intr-un accident grav de pe drumul european E85. Mașina in care se afla barbatul a intrat intr-o cisterna, iar autoturismul a fost strivit. Medicii nu au mai putut face nimic ca sa ii salveze viața.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina duminica, la un accident rutier petrecut pe A2, la la kilometrul 168, sensul de mers catre Bucuresti, iar la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje, printre care si elicopterul SMURD. In…

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.

- Gravul incident rutier s-a produs, joi seara, pe DN 7, in zona Capul Piscului din localitatea Bujoreni, județul Valcea, dupa o coliziune in care a fost implicate un microbuz cu pasageri, o mașina și un camion, cauzata, potrivit martorilor, de o depașire neregulamentara, informeaza Gazeta Valceana.„Din…

- O femeie și un barbat au murit, duminica dimineața, intr-un accident rutier grav pe drumul dintre Oradea și Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau a intrat violent intr-o cutocisterna, motiv pentru care au murit pe loc. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.