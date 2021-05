Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au murit, iar altele doua doua au fost ranite grav, duminica, dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, o statiune turistica din Piemont, pe malul Lacului Maggiore, in nordul Italiei, transmite AFP.

- Opt persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, a anuntat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de salvare, scrie AGERPRES. "Bilantul provizoriu este…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Un accident deosebit de grav s-a produs in jurul orei 15 pe DN1, in dreptul localitatii Baicoi-Liliesti, pe sensul de mers Brasov-Ploiesti. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp aflat pe marginea drumului. In urma impactului puternic, doua persoane…

- Un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane s-a prabușit, aseara, peste o artera rutiera. Circa 15 persoane au murit și alte 70 au fost grav ranite, scrie El Pais. Trenul se...

- Un accident rutier in urma caruia doua persoane au decedat s-a produs, duminica, in localitatea Filipesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, potrivit Agerpres.

- Șase persoane au murit și alte peste patruzeci au fost ranite intr-un accident produs pe o autostrada din Polonia. Victimele, in totalitate cetațeni ucraineni, calatoreau spre casa cu un autocar care s-a rasturnat din motive inca neclare.

- Un accident de circulație a avut loc pe autostrada Arad-Timișoara, la kilometrul 526. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme, din care unul a luat foc in urma impactului. „Accident rutier pe A1, pe sensul Timișoara- Arad. Se deplaseaza descarcerarea ușoara A2003, SMURD Vinga și SMURD…