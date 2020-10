Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cutremurator a nenorocit o familie nevinovata, dupa ce un tanar de 33 de ani a decis sa-și ia viața intr-un mod extrem de egoism. Baiatul, in stare de ebrietate, a amenințat ca se sinucide dupa o cearta cu soția. Zis și facut, caci in scurt timp, un apel anonim anunța poliția despre producerea…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc joi dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Tureni.Din primele informații, un conducator auto de 71 ani, din Turda, care se deplasa pe DN1E60, din directia Turda spre Cluj-Napoca, nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut…

- Accident tragic in orașul Cimișlia. Un barbat de 34 de ani a decedat dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un TIR. Impactul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06:35.

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER in Micești: Un șofer a pierdut controlul autoturismului intrand in parapeții de pe marginea drumului. A parasit locul faptei Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc miercuri nopatea, in jurul orei 22:10, in zona Micești. Din primele informații este vorba despre…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unui barbat peste care s-a prabușit o gramada de pamant. Incidentul a avut loc la Giroc, pe Calea Timișoarei, in spatele unui supermarket, unde este un șantier. The post Accident de munca langa Timișoara: muncitor strivit sub un mal de pamant…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 29 B, pe raza localitatii Dealu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, informeaza Agerpres.Citește și: Percheziții de…

- Accident rutier pe DC 27 intre localitatea Rosiori si satul Chiroiu judetul Ialomita .Astazi, in jurul orei 06:30, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs intre localitatea Rosiori si satul Chiroiu in care un autoturism s a rasturnat.La locul solicitarii, s au deplasat…