Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul […] The…

- Un autoturism al carui sofer nu a oprit la trecerea la nivel cu o cale ferata, in municipiul Brasov, a fost lovit, joi, de un tren. Șase persoane, intre care și doi copii, primesc ingrijiri medicale. Traficul feroviar este blocat. Accidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata situata in…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Un grup de cinci adolescenți a furat o masina si a intrat cu ea in curtea unui liceu, chiar vizavi de sediul politiei. Agentii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca un autoturism a lovit gardul unei unitați de invațamant din municipiu, iar ocupanții au abandonat autoturismul.…

- Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un șofer care a pierdut controlul volanului și a intrat in plin in stalpișorii de protecție. „Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens, iar masina sa a izbit violent un alt autoturism. O a treia persoana a fost grav ranita. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.30 pe raza comunei Poienarii Burchii, in satul…