Accident cumplit la Mangalia. O maşină a fost lovită de tren Militarii ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina in urma unui accident feroviar, la Mangalia. O masina a fost lovita de tren, iar o persoana este incarcerata. Pompierii intervin pentru scoaterea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, potrivit replicaonline.ro. Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie atrage atentia ca, in ultima perioada, a crescut numarul evenimentelor rutiere produse cu intentie si ca soferii au devenit din ce in ce mai agresivi si in conflict cu norma rutiera. "Lipsa de eficienta in supravegherea traficului si in aplicarea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

