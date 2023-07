Accident cumplit în Vâlcea: Patru morți, printre care și un minor Patru persoane, intre care un minor, au murit, joi seara, dupa un accident produs pe DN 7, la Bujoreni. Au fost implicate o masina, un microbuz cu pasageri si un camion. ”In aceasta seara, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca s-ar fi produs un accident rutier in localitatea Bujoreni. Din primele date, se pare ca ar fi avut loc o coliziune intre 3 autovehicule, respectiv un autoturism, un autotren si un microbuz care transporta persoane, pe DN 7, km.182 + 100 m, in localitatea Bujoreni”, a transmis, IPJ Valcea. CITESTE SI Un clujean a facut plangere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

