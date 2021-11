Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 4 ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident cumplit pe traseul Ungheni-Chișinau. Tragedia a avut loc sambata noaptea, in jurul orei 22:10, la intrarea in localitatea Pirlița, Ungheni.

- Asigurare zona accident rutier in Blejoi strada Vega. Un autoturism a intrat intr-un copac iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Din informațiile oferite de apelant sunt inconstiente. La fata locului au fost mobilizate 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare și 1 ambulanta…

- Un accident teribil a avut loc langa Capitala! Doua persoane au murit și o a treia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un stalp. Iata cum a avut loc tragedia!

- Impactul violent l-a aruncat pe tanarul de 17 ani prin parbriz.Salvatorii au incercat sa il resusciteze pe baiat, dar nu au mai putut face nimic. Tragedia a avut loc noaptea trecuta in apropiere de comuna Marginea. Cel mai tanar dintre pasageri, un baiat de 15 ani a ramas incarcerat și a fost scos de…

- Un accident grav a avut loc, miercuri seara, pe raza comunei Lerești. Din primele informații aflam ca in urma evenimentului au rezultat patru victime ( 3 preluate de echipajele SAJ și una preluata de echipajul SMURD, victima a suferit rani la nivelul capului). La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Tragedie fara margini in Germania! Patru persoane au murit, iar alte trei au ajuns in stare grava la spital, dupa cel mai grav accident petrecut in ultimii ani pe Autostrada A5 din Hessen. Inclusiv echipajele de salvarea ajunse la fața locului au fost ingrozite de dimensiunea dezastrului.

- Carambol pe sosea. Duminica la amiaza, a avut loc un accident rutier grav pe D.J.682. Din primele cercetari a reieșit ca un aradean de 51 de ani, care conducea o motocicleta din localitatea Zabrani spre Chesinț, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un timișorean de 48 de ani, motocicleta…

- O tamponare violenta s-a produs in aceasta seara intre doua autoturisme in localitatea Marginea, informeaza ISU Suceava. Au fost implicate șase persoane dintre care doi minori. Un barbat in varsta de 73 de ani și cei doi minori in varsta de 4 ani respectiv 6 ani au fost transportați la spital de echipajele…