Accident cu trei victime pe E70 ILOVA – Un accident rutier produs pe E70, intre Slatina-Timiș și Bucoșnița, la intersecție cu drumul spre Ilova, a fost raportat in aceasta dupa-amiaza la 112! Evenimentul a implicat un singur autoturism și nu au fost persoane incarcerate. Au fost insa trei victime – doi adulți și un minor – care au fost preluate de o ambulanța SMURD și de una de la serviciul județean și duse la spital. La fața locului au intervenit și doua echipaje ale pompierilor din Caransebeș, de descarcerare și prim ajutor. JCS-A.M. Articolul Accident cu trei victime pe E70 apare prima data in Caon.ro . Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in municipiul Ramnicu Sarat, pe Bulevardul Eroilor. Din datele de la fața locului e reieșit ca a fost vorba despre o coliziune intre un camion de mare tonaj condus catre strada Obor de un șofer in varsta de 37 de ani, din Vrancea și autoturismul care il preceda,…

- Luni, dupa pranz, pe DN 57, in apropiere de Lațunaș, jud. Caraș-Severin, a avut loc un accident rutier. Un autoturism al carui șofer nu a adaptat viteza la condițiile unui drum alunecos s-a rasturnat in afara parții carosabile. Șoferul a fost ranit. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Patru persoane au fost ranite, azi-dimineața, intr-un accident rutier petrecut pe Calea Bacaului din Onești. Conform primelor relatari, accidentul a rezultat in urma coliziunii a doua autoturisme. Din cele patru persoane ranite, trei sunt adulți. A patra este un minor. O persoana de 60 de ani a fost…

- Accident grav la Lugoj Un barbat, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, care circula in aceeași direcție de…

- Polițiștii lugojeni au stabilit ca un barbat in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugoj, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie

- In data de 28 decembrie 2021, ora 11:15, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN 68, la ieșire din localitatea Sarmizegetusa, a avut loc un accident de circulație, relateaza Hunedoaralibera.ro.Potrivit sursei citate, polițiștii ajunși la fața…

- Accident rutier pe DN 6, in localitatea Sadova Veche, aproape de Caransebeș. Potrivit informațiilor primite la 112, in evenimentul rutier nedorit au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau mai mulți oameni. In urma accidentului, șase persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, acestea fiind…

- Doua persoane au ramas incarcerate in urma unui accident de circulație ce a avut loc miercuri seara pe drumul național 1F, in zona localitații salajene Borla. ”Punctul de lucru Sarmașag si Detașamentul de Pompieri Zalau au fost solicitate sa intervina la un eveniment rutier in care au fost implicate…