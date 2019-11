Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a fost grav ranit, vineri dimineata, pe DN2D, la Bolotesti, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a intrat in coliziune cu un microbuz de transport persoane care circula din directia opusa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- O persoana a decedat si alte sase au fost ranite, dintre care una foarte grav, joi seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN2 - E85, in afara localitatii Slobozia Bradului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

- Un conducator auto in varsta de 33 de ani a decedat, miercuri, pe DN2-E85, la limita cu judetul Buzau, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si s-a oprit intr-o plantatie de vita-de-vie de pe marginea drumului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La…

- Un minor in varsta de 16 ani, din Jaristea, a sustras un autoturism, pe care l-a condus sub influenta bauturilor alcoolice pana in comuna Giurgeni, judetul Ialomita, unde a fost oprit in trafic de politisti, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La data de 08.09.2019,…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui apartament din Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In urma cu scurt timp am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in Focsani, pe bulevardul Unirii, un copil in…

- Un barbat din Bolotesti, aflat sub control judiciar cu interdictia de a parasi localitatea de domiciliu, a fost arestat, marti, fiind suspectat ca ar fi furat 300 de lire dintr-o masina aflata in parcarea unui supermarket, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.Citește…