Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 ani din Bihor a fost arestat preventiv joi, 7 noiembrie, dupa ce a acrosat cu un TIR doua persoane, iar apoi a parasit locul faptei. Accidentul rutier a fost surprins de o camera de supraveghere din zona.

- Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs sambata dimineața la o trecere la nivel cu calea ferata de pe DN 24D, in apropierea localitații Grivița, unde o mașina a fost lovita de un tren care circula intre Galați și Barlad, scrie Mediafax.„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Accident rutier grav in Timiș, in aceasta seara. Doua persoane au fost transportate la spital, dintre care una in stare grava, in urma coliziunii dintre o mașina și un tractor. Accident soldat cu doua victime s-a petrecut pe DJ 593. Mașina, spun polițiștii, circula pe DJ 593, dinspre Sanmartin spre…

- Un barbat din Adancata, care se deplasa cu un motociclu pe DN 29A, a fost ranit dupa ce un sofer a oprit masina si i-a deschis portiera in fata. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 13.30.Un barbat de 42 ani, din Adancata, a oprit pe marginea din dreapta a DN 29A masina pe care o conducea, ...

- Accident grav pe o șosea din vestul țarii dupa ce un tanar de 22 de ani a pierdut controlul volanului și, intr-o curba, a intrat pe contrasens. Accidentul a avut loc pe șoseaua care leaga localitațile Petroșani și Vulcan... The post Accident grav in vestul țarii. Șase victime dupa ce un tanar a intrat…

- Patru persoane au ajuns la spital, printre care și doi copii, cu varste de 5 și de 7 ani, dupa ce un șofer baut a provocat, marți, un accident in județul Constanța, in timp ce incerca sa intoarca mașina peste linia continua.Potrivit polițiștilor constanțeni, un barbat de 34 de ani a condus,…

- Doi barbați și-au pierdut viața in urma unui accident petrecut in aceasta seara. Cei doi circulau cu un autoturism pe drumul pietruit care leaga Beba Veche de Valcani, in vestul județului Timiș. „In jurul orei 21.00, am fost solicitați sa intervenim pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un…

- La data de 23 august a.c., in jurul orei 05.30, polițiștii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in urma caruia o persoana a decedat si una a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un tanar…