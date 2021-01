Stiri pe aceeasi tema

49 de mandate de percheziție domiciliara in județul Mureș

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 170.000 de lei

Circulația in zona s-a desfasurat cu dificultate

Circulatia pe DN 58, din judetul Caras-Severin, este oprita sambata din cauza unui accident rutier care s-a soldat cu trei victime.

Crește numarul victimelor in urma seismului cu magnitudinea de 7 Richter

Echipajele SMURD și SAJ au intervenit in cursul serii de ieri la un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara și doua mașini.

Accident pe DN 15 E60

Conducatorul motociclului a fost transportat la o unitate medicala