- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. In accident au fost implicate un autotren și o autoutilitara. Din fericire nu exista persoane incarcate. Un tanar de 26 de ani a fost evaluat de echipajul SMURD de terapie…

Un accident rutier a avut loc pe DN1 Sibiu-Sebes, intersectie cu DC 67, in zona localitatii Saliste, judetul Sibiu, iar in urma coliziunii doua persoane au fost ranite, printre care si un copil in varsta de 5 ani, informeaza News.ro.

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier in Municipiul Alba Iulia, la sensul giratoriu catre zona Drambar. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism și un camion. Posibil…

In aceste momente politistii Biroului Rutier intervin la un eveniment rutier in Unirea, informeaza News.ro.

Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un camion, produs sambata intre Sighisoara si Sibiu, in localitatea Brateiu, potrivit news.ro.

- Traficul rutier este restricționat, de Craciun, pe DN 7 - Valea Oltului, in localitatea Calimanești, din cauza unui accident rutier intre doua mașini. Circulația a fost deviata pe Centura Calimanești.

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, produs joi dimineata intre Slobozia si Urziceni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitațile…

