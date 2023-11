Accident cu patru victime la Luduș Pompierii din Luduș au fost solicitați sa intervina, in aceasta dupa amiaza, la un accident rutier produs in localitatea Luduș. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, care au constatat ca accidentul s-a produs intre trei autoturisme cu patru victime. Acestea au fost preluate imediat de echipajul medical prezent […] Articolul Accident cu patru victime la Luduș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

