- Polițiștii rutieri intervin la un accident sesizat prin apel 112, pe DN 2 E 85 – in localitatea Golești. Din primele date, un autoturism care circula pe direcția Bacau catre Buzau a intrat in coliziune cu alte 3 auto. Traficul este ingreunat pe ambele sensuri. Polițiștii acționeaza la fața locului,…

- Un accident in care au fost implicate zece mașini a avut loc, luni dimineața, pe Autostrada București-Pitești, in condițiile unui carosabil alunecos. In urma impactului extrem de puternic, doua persoane au fost transportate la spital, potrivit Infotrafic.Traficul rutier este oprit, luni dimineata, pe…

- "Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 110, la intrare in mun. Pitesti, judetul Arges, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 10 autoturisme, posibil pe fondul unui carosabil alunecos", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Deocamdata nu se cunosc…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN2 E 85 -Garoafa. Sunt implicate 2 autoturisme si un microbuz in care se aflau 9 persoane. A rezultat o victima, pasager intr-unul din cele 2 autoturisme. Traficul este blocat pe sensul București spre Bacau. Comunicat IPJ Vrancea, 13…

- BULETIN INFORMATIV Persoana ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Domnești Pompierii militari au fost alertați astazi, 04 noiembrie, in jurul orei 09:40, despre un accident rutier produs in localitatea Domnești, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului dintre…

- Traficul rutier este blocat, duminica seara, pe DN 11, Brașov-Targu Secuiesc, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Cinci persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului, informeaza Mediafax.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc pe DN 11, la 11+600 m.…

- Un accident rutier grav s-a petrecut luni seara, in jurul orei 18.00, pe DN1 Alba Iulia-Teiuș, la Oiejdea. Din primele date, sunt trei mașini implicate in evenimentul rutier. O persoana este ranita, posibil grav, potrivit IPJ Alba. Traficul rutier este blocat. Revenim cu amanunte. Citește ACCIDENT GRAV…

- “Prin apel 112 a fost sesizat un incendiu la un autoturism, pe DN 2 E 85, la ieșire din Golești spre Buzau. Traficul este blocat pe ambele sensuri”, se arata intr-o informare a IPJ Vrancea. Intervine la fața locului un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani cu o autospeciala de stingere și cu…