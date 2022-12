Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in zona Pieței Balcescu din Timișoara. O persoana a fost ranita și trei mașini au fost avariate dupa ce un șofer nu a pastrat distanța regulamentara in trafic. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Polițiștii clujeni au intervenit joi dimineața, la un accident rutier produs la intersecția strazilor Cloșca și Nicolae Titulescu, din municipiul Dej. Din primele informații, doua șoferițe ar fi fost implicate in incident, iar una dintre acestea a fost transportata de urgența la spital.„La data de 10…

- Ieri, 07 noiembrie, la ora 17.49, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Europa din municipiu. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Mocira inspre bulevardul Unirii, de catre un barbat de 46 de ani din…

- Joi, 20 octombrie, la ora 14.44, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel de urgența cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu o victima, in afara localitații Basești. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 26 de ani din Șurdești, aflata la volanul unui…

- Politiștii din cadrul Politiei Orașului Salcea au continuat cercetarile intr-o cauza privind infractiuni la regimul rutier, dispunand retinerea barbatului banuit de comiterea faptelor pentru 24 ore. La data de 03.10.2022, orele 20:33, lucratorii Politiei Salcea, au fost sesizati telefonic, de catre…

- Un roman care avea o alcoolemie de șapte ori mai mare decat limita legala a provocat un accident in urma caruia un tanar de 28 de ani a murit. Un roman care avea o alcoolemie de șapte ori mai mare decat limita legala a provocat un accident in urma caruia un tanar de 28 de ani a murit. Romanul in…

- Accident de circulație la intersecția bulevardului Constantin Brancoveanu cu strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un barbat de 77 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina pe trecerea de pietoni. Victima traversa strada regulamentar.

- Sambata, 10 septembrie 2022, in jurul orei 23.40, pe strada Transilvaniei din Aiud, un barbat de 40 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din localitatea Aiud, rezultand avarierea autoturismelor.…