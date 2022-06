Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua microbuze a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 22:00, pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac – Arad la aproximativ 5 kilometri de ieșirea spre orașul Pecica. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Nadlac la Arad, la aproximativ 5 kilometri de Pecica. In evenimentul rutier au fost implicate doua microbuze. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența,…

- Joi, 02 Iunie a.c., incepand cu ora 09.00, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Vasile Goldis" al judetului Arad, sub coordonarea ofiterului specialist pirotehnician din cadrul ISU Timis, au desfasurat in Poligonul MApN din Taut o actiune de distrugere prin…

- Un apel la 112, azi noapte, la ora 03,47, i-a alertat pe pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad cand a fost anunțat un incendiu la o casa din Frumușeni. Ulterior, pompierii au aflat ca flacarile au cuprins hala in care era o crescatorie de pui și acoperișul…

- Un sofer a fost accidentat mortal, miercuri, pe autostrada A1, in zona municipiului Arad, cand incerca sa stinga un incendiu izbucnit la o automacara de mare tonaj, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, citat de Agerpres . Incendiul a fost sesizat in jurul orei 13.30, iar cateva minute…

- ARAD. Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, au desfașurat 127 de misiuni in perioada 25-28 aprilie.

- Accident cu victima incarcerata pe un drum intens circulat din vestul țarii. In cursul serii de marți, 26 aprilie, in jurul orei 20:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, “Vasile Goldiș” al județului Arad, a fost alertat de producerea unui accident rutier...

- 45 de tineri s-au alaturat pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad, ca urmare a promovarii concursului de soldați profesioniști, iar doi dintre aceștia au decis ca in aceasta zi speciala sa iși ceara iubitele in casatorie.