- La data de 20 mai ora 00.45, Poliția Suceava a fost sesizata la 112 cu privire la faptul ca pe Calea Obcinilor un autoturism a fost implicat intr-un eveniment rutier. Patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava – Biroul Rutier s-a deplasat la fața locului și a constatat ca la data de 20.05.2023,…

- Sambata la ora 13.00, polițiștii Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați ca pe strada Parcului din Suceava a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. S-a stabilit ca la data de 29.04.2023, ora 12.55, o femeie a condus…

- Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs marți seara in zonal localitații clujene Negreni. Un autoturism scapat de sub control a patruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o autoutilitara. ”In jurul orei 18.35, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire…

- Un barbat de 74 de ani din Siminicea in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba la dreapta, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu capatul podețului unui imobil. In urma impactului pasagera de pe locul dreapta fața, soția conducatorului auto, a suferit leziuni ușoare. Conducatorul…

- Vineri la amiaza, Poliția Municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata prin „112” cu privire la faptul ca pe DJ 175B pe raza comunei Pojorata, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. In urma cercetarilor s-a stabilit ca un barbat de 61 ani, in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 175B…

- Vineri la ora 20:00, polițiștii Poliției orașului Frasin in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, control și supraveghere al traficului rutier pe raza comunei Stulpicani, DJ 177A, au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire pentru control al unui autoturism care avea direcția…

- Vineri dimineața, in jurul orelor 9:00, un barbat a condus autoutilitara pe DN 2H, in interiorul localitații Vicovu de Jos, avand direcția de deplasare dinspre comuna Galanești, a facut o manevra de schimbare a direcției de mers catre stanga, pentru a patrunde de un drum secundar și a intrat in coliziune…

- Miercuri in jurul orei 07:45, in timp ce conducea autovehiculul pe DJ 208B in localitatea Dumbraveni, un tanar de 18 ani a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu un podeț de beton. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea conducatorului auto și a patru pasageri din autoturism, care au fost…