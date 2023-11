Accident cu ambii șoferi băuți La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 18.00, Poliția Municipiului Moinești a fost sesizata despre faptul ca, pe strada 1 Mai din municipiu ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, un tanar, de 28 de ani, din orașul Comanești, in timp ce conducea […] Articolul Accident cu ambii șoferi bauți apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

