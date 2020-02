Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in momentul aterizarii, pe Aeroportul Sabiha Gokcen din orasul turc Istanbul, afirma surse citate de presa turca, potrivit MEDIAFAX.Avionul, apartinand companiei Pegasus Airlines, zbura de la Izmir spre Istanbul, relateaza CNN Turk si…

- Un avion de linie s-a prabușit, miercuri, dupa ce a aterizat în afara pistei în Istanbul, relateaza mass-media turca, scrie AFP. Înca nu sunt informații privind victimele. A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage…

- Cel puțin 26 de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți ușor, dupa ce un avion de pasageri, care se pregatea sa efectueze o aterizare de urgența la Los Angeles, din cauza unor probleme tehnice, a aruncat combustibil deasupra unei școli, potrivit site-ului agenției Reuters, potrivit Mediafax.Noua…

- O nava de transport marfa s-a ciocnit de tarm in Stramtoarea Bosfor din Istanbul vineri, potrivit postului CNNTurk si unui martor, determinand autoritatile sa inchida pitorescul si aglomeratul canal care traverseaza cel mai mare oras al Turciei, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Nu au existat…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Avionul care…

- Turcia nu poate face fata unui val de migranti din Siria, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca natiunile europene vor simti impactul unui astfel de aflux daca nu inceteaza violentele in regiunea Idlib din Siria, relateaza Reuters. Adresandu-se cu ocazia unei ceremonii de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat virulent vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron pentru remarca acestuia ca NATO ar fi 'in moarte cerebrala', afirmand ca aceasta apreciere reflecta o intelegere 'bolnava si superficiala' si recomandandu-i sa verifice daca nu…

