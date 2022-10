Un motodeltaplan s-a prabușit, sambata, in județul Sibiu, la ieșirea din localitatea Șelimbar. Doua persoane au fost implicate in acest accident aviatic. La locul intervenției s-a deplasat și elicopterul SMURD al ISU Mureș. Doi barbati au fost raniti Cei doi barbați care se aflau in motodeltaplan au primit ingrijiri medicale la fața locului și sunt […] The post Accident aviatic in judetul Sibiu: aparatul de zbor s-a PRABUSIT! (FOTO) first appeared on Ziarul National .