Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Restricțiile impuse de Facebook asupra contului președintelui Donald Trump vor continua cel puțin in urmatoarele doua saptamani și poate „la nesfarșit”, a anunțat CEO-ul Mark Zuckerberg .„Credem ca riscurile de a permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta perioada sunt…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita accesul lui Donald Trump pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, programata pentru 20 ianuarie, a anuntat CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg. Joe Biden, validat oficial ca președinte al SUA. Starea de urgența, prelungita cu 15 zile in Washington…

- Facebook și Instagram vor prelungi blocarea conturilor de pe platformele lor ale președintelui american Donald Trump pentru urmatoarele doua saptamâni pâna la finalizarea procesului de tranziție a puterii, a anunțat joi Mark Zuckerberg, potrivit Reuters.Decizia a venit dupa ce Facebook…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita lui Donald Trump accesul pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, pe 20 ianuarie, a anuntat Mark Zuckerberg. citat de news.ro . Intr-un comunicat transmis azi, Zuckerberg a spus: „Evenimentele socante din ultimele 24 de ore demonstreaza clar…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita accesul lui Donald Trump pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, programata pentru 20 ianuarie, a anuntat CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg. Intr-un comunicat transmis joi, Zuckerberg a spus: „Evenimentele socante din ultimele 24…

- Facebook a decis sa nu ii mai permita accesul lui Donald Trump pe platforma pana cel putin dupa investirea noului presedinte, programata pentru 20 ianuarie, a anuntat CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg.

- Conturile de Facebook si Instagram ale Casei Albe vor fi transferate administratiei Joe Biden in mai putin de doua luni, indiferent daca presedintele Donald Trump isi recunoaste infrangerea in alegeri.