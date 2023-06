In contextul accelerarii transformarilor in direcția economiei cunoașterii in multiple sectoare, agricultura din Romania are nevoie de politici publice specifice pentru a susține accesul fermierilor, in special cei mici și mijlocii, la servicii din sfera consilierii, informarii și formarii profesionale. Caracteristicile sistemului de consultanța agricola din Romania Astfel, potrivit Centrului Roman pentru Politici Europene (CRPE), consultanța agricola in Romania a trecut prin multe reforme in ultimii 20 de ani, majoritatea nefinalizate și lipsite de coerența. Sistemul de consultanța agricola din…