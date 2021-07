Accesorii și bijuterii pentru barbați, mai multe ca niciodata pe podiumurile de moda in 2021 In ultima vreme, nu doar hainele pentru barbați sunt parca din ce in ce mai feminine și viceversa, ci și accesoriile. Exista o vreme cand ceasul ar fi fost singurul accesoriu care ți-ar fi trecut prin minte atunci cand te gandeai la accesorii pentru domni. In 2021 insa, ei poarta accesorii și bijuterii din cele mai inedite, așa cum propun marile fashion brand-uri. Iata in continuare cateva exemple! Gablonțuri Piercinguri Insigne și broșe Accesorii masive din argint Bijuterii prețioase Pandantive și cercei…