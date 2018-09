Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Rod Stewart declara intr-un clip postat vineri seara pe pagina sa de Facebook ca abia asteapta sa vina in Romania unde va sustine un concert cu acces liber la 23 septembrie in cadrul Zilelor Bucurestiului 2018.

- Muzicianul american Lenny Kravitz va reveni in Romania și va susține un concert la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe 6 mai 2019, evenimentul facand parte din turneul prin care artistul isi va promova albumul „Raise Vibration”, cel mai recent pe care l-a lansat.

- Cantaretul si compozitorul britanic Rod Stewart va concerta in Piata Constitutiei din Capitala pe 23 septembrie, iar accesul va fi liber. In deschidere canta trupa Vunk, anunta News.ro. Accesul va fi gratuit si se va face incepand cu ora...

- Autoritatile americane vor sa vada discutiile suspectilor intr-un caz in care sunt implicati membrii unei temute grupari implicate in trafic de droguri si de persoane.Departamentul de Justitie de la Washington vrea ca Facebook sa fie acuzata de sfidare a curtii, daca nu accepta cererea…

- Concertul anuntat pentru duminica in Piata Marii Adunari Nationale, se transfera in parcul Universitatii Tehnice din sectorul Rascani al Capitalei. Pe scena vor urca mai multi artisti si trupe renumite din Rusia, Ucraina, Romania, dar si de la noi.