Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de patru ani, o familie nu mai are liniște de cand nu mai știe nimic de fiul lor. Nicu ar fi fost ucis in drum spre Anglia chiar de șoferul unui microbuz, care i-a propus un loc de munca. Familia face acuzații grave la adresa barbatului și spune ca tot el este cel care a trimis in Romania…

- Ce i s-ar fi intamplat lui Nicu inainte de a fi gasit mort pe autostrada. Familia tanarului care a decedat la varsta de 19 ani face acuzații grave. Ce au descoperit apropiații, dupa ce au privit cu o atenție o fotografie pe care o postase acesta in timp ce se afla pe drum.

- Noi informații prețioase in cazul tanarului batut cu bestialitate! Un martor a facut dezvaluiri șocante cu privire la momentul in care Marian a ajuns in Belgia. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Tanarul a fost la un pas de moarte din cauza loviturilor incasate. A ajuns la spital…

- Pacienta de 250 kg care a fost refuzata de mai multe spitale la internare, a murit. Femeia de 59 de ani a avut nevoie de ingrijiri dupa ce a cazut. Mai multe spitale au refuzat sa o interneze pe motiv ca nu au pat special pentru pacientii obezi. Femeia a ajuns la spitalul din Dorohoi in urma unei cazaturi…

- Cazul copilului roman mort in Belgia a ingrozit o țara intreaga, dupa ce s-a aflat ca Raul a murit in mainile propriei mame. Ulterior, au aparut informații mult mai ingrozitoare de atat, dupa ce familia a facut dezvaluiri despre cum s-a comportat mama lui și ce mesaj le-a transmis.

- Una dintre cele doua familii care au murit incercand sa treaca in Statele Unite de pe raul St. Lawrence urma sa fie expulzata din Canada saptamana trecuta, spune avocatul familiei. Trupurile a opt migranți au fost scoase saptamana trecuta din apele din porțiunea teritoriului Akwesasne Mohawk din Quebec,…

- Dosar penal in cazul tinerei din Alba intrate in coma dupa o anestezie la Spitalul din Cugir. Ce spune soțul acesteia Familia tinerei aflate in coma pe secția ATI a Spitalului din Alba Iulia, dupa o anestezie efectuata la Spitalul din Cugir, a facut o plangere penala. Mai exact, soțul femeii, Ioan…